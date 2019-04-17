3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)- Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanına eleman aktarımı yapan, örgüt adına mahkeme kurarak yargılama yapan şüphelileri belirledi. TEM ekipleri Diyarbakır, Ağrı ve İstanbul'un Bağcılar, Güngören, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve yazılı doküman ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

