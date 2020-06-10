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  4. 3 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

3 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 07:05 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 3 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ailelere destek, para ve erzak yardımı yaptığı belirlenen aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş insanlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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