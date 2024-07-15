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  4. 3 ilde sağanaklar sele döndü: Köprü yıkıldı, araçlar ve işyerleri sulara teslim oldu!

3 ilde sağanaklar sele döndü: Köprü yıkıldı, araçlar ve işyerleri sulara teslim oldu!

15.07.2024 23:24
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Yurdun doğu ve kuzey doğu bölgelerinde etkili olan sağnak yağışlar sonrası 3 şehirde sel yaşandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dere taştı ve sel suları nedeniyle köprü yıkıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde de etkili olan sağanak sele dönüştü ve caddeler nehre döndü. Giresun'da da sel işyerleri ve araçlara zarar verdi.

3 ilde sağanaklar sele döndü: Köprü yıkıldı, araçlar ve işyerleri sulara teslim oldu!

Türkiye'nin kuzey doğu ve doğu bölgelerinde yağışlı havalar etkili oldu. Yağışlar bir süre sonra sele dönerken üç şehirde maddi zarar verdi.

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GİRESUN'DA İŞYERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Atatürk Caddesi nehre döndü. Sel suları park halindeki araçlara zarar verirken, birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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ARTVİN'DE DE SEL ETKİLİ OLDU

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel sularının aktığı caddeler nehre dönerken, sokaklarda göletler oluştu.

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ERZURUM'DA SEL SULARI KÖPRÜ YIKTI, EVLERİ SU BASTI

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kırsal Çatak Mahallesi’nde derenin taşması sonucu oluşan sel suları nedeniyle köprü yıkıldı, birçok ev ve ahırlar zarar verdi. İçerisinde arı bulunan 50 kovanın sel sularına kapıldığı mahallede yollar da tahrip oldu.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin Erzurum Giresun sağanak
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