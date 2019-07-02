3 ilde silah kaçakçılarına operasyonda suikast silahı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman, Bursa ve İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda suikast silahı ve Sultan 1. Abdülhamit dönemine ait bir tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aylar süren titiz çalışma neticesinde suç örgütünün Adıyaman, Bursa ve İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, ilk olarak Adıyaman’da ikamet eden örgüt üyelerinden H.D.’yi elindeki silahı Bursa’da satmaya giderken yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çiğköfte kutusu içine saklanmış Sultan 1. Abdülhamit dönemine ait 1868 yapımı Nagant marka silah bulundu. Ardından geniş çaplı operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul ve Bursa’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine kamera koyduğu tespit edildi. Kameraya da yansıyan operasyonla yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.



