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3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli Diyarbakır ve Bingöl’de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi.

3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli Diyarbakır ve Bingöl’de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve iş yerlerinde belirlenen ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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