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3 ilde tefecilere yönelik operasyon! Vatan Partisi Muğla İl Başkanı gözaltına alındı

10.07.2024 22:17
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Muğla merkezli 3 ilde tefecilere yönelik 'Huzur' operasyonu düzenlendi. Aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.'nın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde tefecilere yönelik operasyon! Vatan Partisi Muğla İl Başkanı gözaltına alındı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahibi vatandaşlar para vererek, gayrimenkullerine el konulduğu bilgisine ulaştı.

VATAN PARTİSİ İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın (50) yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.(41), kuyumcu M.A.G. (53) ile galerici N.İ. (47) gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla Vatan Partisi
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