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3 ilde usulsüz avcılığa geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da Av Koruma ve Kollama denetimlerinde usulsüz avcılığa geçit verilmiyor.Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama faaliyetleri devam ediyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da Av Koruma ve Kollama denetimlerinde usulsüz avcılığa geçit verilmiyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama faaliyetleri devam ediyor. Ekim ayındaki uygulamalarda yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde çok sayıda avcı denetlendi. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Usulüne uygun avlanmakta olan avcılarımızın haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetlerimiz devam edecektir” denildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da yapılan kontrollerde 186 avcı kontrol edilerek, 3 kişiye belgesiz avlanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 2 adet tüfeğe ve 5 adet ses düzeneğine el konuldu. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce de Av Koruma ve Kollama faaliyetlerine yönelik çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Tekirdağ’daki Ekim ayı kontrollerinde 228 denetim yapılarak, 13 kişiye cezai işlem yapıldı. Ayrıca 21 adet ses düzeneği ve 1 adet tüfeğe el konuldu.

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