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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

30.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar İlçesinde uyuşturucu madde satıldığı duyumu alan il jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi Niksar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ve talimat ile İstanbul, Sakarya ve Tokat Niksar ve Erbaa İlçelerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı.

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Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar İlçesinde uyuşturucu madde satıldığı duyumu alan il jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi Niksar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ve talimat ile İstanbul, Sakarya ve Tokat Niksar ve Erbaa İlçelerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 329 adet uyuşturucu hap, 358 gram kenevir tohumu, 87 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Tokat Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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