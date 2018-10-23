3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 6 pompalı tüfek, 7 kurusıkı ile 1,56 gram esrar maddesi ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorguları sürdürülüyor.
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