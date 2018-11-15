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3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 11 kişi, üç ayrı ilde  gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 11 kişi, üç ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 252,14 gram kokain, 30,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 bin 805 TL, 2 bin 217 dolar ve 65 euro ile 2 el telsizi ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Antalya, Mersin ve Ankara emniyet müdürlükleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 252,14 gram kokain, 30,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait şarjör ve fişekler, 2 adet el telsizi, 10 bin 805 TL, 2 bin 217 dolar ve 65 euro ele geçirildi. Şüphelilerin el telsizini haberleşme amacıyla kullandığı, gelen müşterinin bilgisini satıcıya ilettikleri belirlendi.
Antalya'ya getirilen 11 şüpheliden 2'si daha önce sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, Ü.S., SB., M.S.S., M.S.Y., A.Ç., L.S., A.G., K.E. ve S.D. ise ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.
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3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

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