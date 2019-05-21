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3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler tarafından Mardin, İstanbul ve İzmir'de 18 kişinin yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan İzmir ve İstanbul'da 2, Mardin'de ise 14 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hard disk, hafıza kartı, taşınabilir bellek, POS cihazı, not defteri gibi materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, bahis siteleri üzerinden Türkiye'deki bazı kişilere kullanıcı adı ve şifre vererek, yasa dışı bahis oynattıkları, örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştukları ve yasa dışı bahis oynayanlara ek kredi açarak, bu kişileri borçlandırdıkları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yasa dışı bahis operasyon mardin

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