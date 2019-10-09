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3 ilde yasa dışı bahis şebekesine operasyonu: 41 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı sanal bahis oynatan şebekeye mensup 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı sanal bahis oynatan şebekeye mensup 41 şüpheli yakalandı. Örgüt içinde dönen para çarkının 30 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Üç ilde peş peşe baskınlar
Yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Antalya ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese havadan polis helikopteri ve karadan özel harekat timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal ortamda illegal şekilde bahis ve şans oyunu oynatarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçuna karışan uluslararası şebekeye mensup 41 kişi yakalandı.

120 bin lira nakit paraya el konuldu
Siber polisince şebeke üyelerinin kaldıkları ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda ise 1 Glock marka silah, bu silaha ait 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, örgüt üyelerine ait 48 farklı cep telefonu ve sim kartları, 4 hardisk ve hafıza kartları, çok sayıda dijital malzeme, banka hesap cüzdanları ve kartları ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 120 bin 420 lira para ele geçirildi.

Bu yöntemle 30 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şebekenin kirli para çarkı dikkat çekerken, dönen para trafiğine yönelik olarak gözaltına alınan şüphelilere ait banka hesap hareketleri de siber polisince mercek altına alındı.

18 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk olan 41 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 23 şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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