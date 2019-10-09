3 ilde yasa dışı bahis şebekesine operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı sanal bahis oynatan şebekeye mensup 41 şüpheli yakalandı. Örgüt içinde dönen para çarkının 30 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Üç ilde peş peşe baskınlar

Yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Antalya ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese havadan polis helikopteri ve karadan özel harekat timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal ortamda illegal şekilde bahis ve şans oyunu oynatarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçuna karışan uluslararası şebekeye mensup 41 kişi yakalandı.