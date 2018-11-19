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3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli 3 ilde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik drone destekli düzenlediği operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26’sı tutuklandı.

3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 3 ilde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik drone destekli düzenlediği operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26’sı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Kasım'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında Erbaa, Amasya ve İstanbul’da toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Sabahın ilk ışıklarında 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 1 kilo 172 gram esrar, 106,21 gram kubar esrar, 34,44 gram toz esrar, 15,09 gram skung kimyasal esrar, 30,65 gram sentetik kannabinoid, 1,54 gram eroin, 200 ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan 37 kişiden 26’sı Erbaa’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama

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