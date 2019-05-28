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3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

MARDİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 4 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyuldu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik Mardin, İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri, bu sabah tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 3'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı, tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemede ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallar ile banka hesaplarına el koyma kararı alındı.

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