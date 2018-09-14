3 iPhone modelinin satışı durduruldu! O telefonlar artık kullanılamayacak mı?

Peki iPhone hangi telefonlarını piyasadan çekiyor? Satışı durdurulan iPhone modelleri hangileri? Önceden iPhone'un satışı durdurulan modellerini satın alan kullanıcılar telefonlarını kullanamayacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı...

3 iPhone modelinin satışı durduruldu!

1 / 65 Dün gereçekleşen lansman sonrası Apple, 3 iPhone modelinin satışını durdurdu.

2 / 65 Yeni iPhone'ların tanıtılması ile birlikte üç iPhone modeli yolun sonuna geldi. Peki hangi modeller?

3 / 65 iPhone X

4 / 65 iPhone 6S

5 / 65 iPhone SE

6 / 65 Peki bu ne anlama geliyor? Bu iPhone modellerini artık kimse kullanamayacak mı?

7 / 65 Bu durum; Apple'ın bu ürünlere desteği çektiği anlamına gelmiyor. Sadece Apple bu cihazları eski kabul edip doğrudan satışını yapmayacak.

8 / 65 Bu arada iPhone kutularından da artık önemli bir aksesuar çıkmayacak; para verip almak zorunda kalacaksınız!

9 / 65 iPhone X'ten farklı olarak dün akşam tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin içinden artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. Yani gerektiğinde parasını verip ayrıca satın almanız gerekecek!

10 / 65 Bu ara kabloyu almak için 79 TL ödemeniz gerekecek!

11 / 65 Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren gelişme... Android Pie güncellemesi tüm telefonları baştan sona değiştirecek! İşte yenilenecek telefonların tam listesi...

12 / 65 ASUS Zenfone 5

13 / 65 ASUS Zenfone 5Z

14 / 65 Huawei P20 Pro

15 / 65 Huawei P20

16 / 65 Huawei P20 Lite

17 / 65 Huawei Mate 10 Pro

18 / 65 Huawei P10

19 / 65 Huawei Mate 9

20 / 65 Huawei Nova 3

21 / 65 Samsung Galaxy Note 9

22 / 65 Samsung Galaxy S9 ve S9+

23 / 65 Samsung Galaxy S8+ ve S8+

24 / 65 Samsung Galaxy Note 8

25 / 65 Samsung Galaxy A8 (2018)

26 / 65 Samsung Galaxy A6 (2018)

27 / 65 Samsung Galaxy A6+ (2018)

28 / 65 Sony Xperia XZ2

29 / 65 Sony Xperia XZ2 Premium

30 / 65 Sony Xperia XZ2 Compact

31 / 65 Sony Xperia XZ Premium

32 / 65 Sony Xperia XZ1

33 / 65 Sony Xperia XZ1 Compact

34 / 65 Sony Xperia XZ2

35 / 65 Motorola Moto Z3

36 / 65 Motorola Moto G6

37 / 65 One Plus 6

38 / 65 Samsung Galaxy J6 (2018)

39 / 65 General Mobile GM 8

40 / 65 General Mobile GM 8 GO

41 / 65 General Mobile GM 6

42 / 65 Honor 9

43 / 65 Honor View 10

44 / 65 Xiaomi Mi 8

45 / 65 Xiaomi Pocophone F1

46 / 65 Xiaomi Mi Mix 2S

47 / 65 Xiaomi Mi 6

48 / 65 Xiaomi Black Shark

49 / 65 Nokia 8 Sirocco

50 / 65 Nokia 8

51 / 65 Nokia 7 Plus

52 / 65 Nokia 6

53 / 65 Nokia 5

54 / 65 Nokia 3

55 / 65 Nokia 2

56 / 65 LG V30+

57 / 65 LG Q7

58 / 65 LG G7 Thin Q

59 / 65 LG V30S Thin Q

60 / 65 LG Q Stylus

61 / 65 LG V35 ThinQ

62 / 65 HTC U12+

63 / 65 HTC U11

64 / 65 HTC U11+