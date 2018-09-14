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3 iPhone modelinin satışı durduruldu! O telefonlar artık kullanılamayacak mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

Yeni iPhone lansmanının ardından 3 iPhone modelinin satışını durduran Apple'ın bu hamlesi iPhone kullanıcılarını endişelendirdi.

Peki iPhone hangi telefonlarını piyasadan çekiyor? Satışı durdurulan iPhone modelleri hangileri? Önceden iPhone'un satışı durdurulan modellerini satın alan kullanıcılar telefonlarını kullanamayacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı...

3 iPhone modelinin satışı durduruldu!

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Dün gereçekleşen lansman sonrası Apple, 3 iPhone modelinin satışını durdurdu.
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Yeni iPhone'ların tanıtılması ile birlikte üç iPhone modeli yolun sonuna geldi. Peki hangi modeller?
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iPhone X
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iPhone 6S
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iPhone SE
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Peki bu ne anlama geliyor? Bu iPhone modellerini artık kimse kullanamayacak mı?
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Bu durum; Apple'ın bu ürünlere desteği çektiği anlamına gelmiyor. Sadece Apple bu cihazları eski kabul edip doğrudan satışını yapmayacak.
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Bu arada iPhone kutularından da artık önemli bir aksesuar çıkmayacak; para verip almak zorunda kalacaksınız!
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iPhone X'ten farklı olarak dün akşam tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin içinden artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. Yani gerektiğinde parasını verip ayrıca satın almanız gerekecek!
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Bu ara kabloyu almak için 79 TL ödemeniz gerekecek!
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Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren gelişme... Android Pie güncellemesi tüm telefonları baştan sona değiştirecek! İşte yenilenecek telefonların tam listesi...
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ASUS Zenfone 5
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ASUS Zenfone 5Z
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Huawei P20 Pro
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Huawei P20
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Huawei P20 Lite
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Huawei Mate 10 Pro
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Huawei P10
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Huawei Mate 9
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Huawei Nova 3
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Samsung Galaxy Note 9
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Samsung Galaxy S9 ve S9+
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Samsung Galaxy S8+ ve S8+
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Samsung Galaxy Note 8
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Samsung Galaxy A8 (2018)
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Samsung Galaxy A6 (2018)
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Samsung Galaxy A6+ (2018)
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Sony Xperia XZ2
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Sony Xperia XZ2 Premium
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Sony Xperia XZ2 Compact
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Sony Xperia XZ Premium
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Sony Xperia XZ1
33 / 65

Sony Xperia XZ1 Compact
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Sony Xperia XZ2
35 / 65

Motorola Moto Z3
36 / 65

Motorola Moto G6
37 / 65

One Plus 6
38 / 65

Samsung Galaxy J6 (2018)
39 / 65

General Mobile GM 8
40 / 65

General Mobile GM 8 GO
41 / 65

General Mobile GM 6
42 / 65

Honor 9
43 / 65

Honor View 10
44 / 65

Xiaomi Mi 8
45 / 65

Xiaomi Pocophone F1
46 / 65

Xiaomi Mi Mix 2S
47 / 65

Xiaomi Mi 6
48 / 65

Xiaomi Black Shark
49 / 65

Nokia 8 Sirocco
50 / 65

Nokia 8
51 / 65

Nokia 7 Plus
52 / 65

Nokia 6
53 / 65

Nokia 5
54 / 65

Nokia 3
55 / 65

Nokia 2
56 / 65

LG V30+
57 / 65

LG Q7
58 / 65

LG G7 Thin Q
59 / 65

LG V30S Thin Q
60 / 65

LG Q Stylus
61 / 65

LG V35 ThinQ
62 / 65

HTC U12+
63 / 65

HTC U11
64 / 65

HTC U11+
65 / 65

HTC U11 Life
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