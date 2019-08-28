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3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün(27) ikinci duruşmada tahliye edildi.

3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün(27) ikinci duruşmada tahliye edildi.
İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nde 21 Kasım 2018’de ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada, işçiler Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Gökta ş(29), Kenan Çavuş( 36) ve Hasan Gençtürk (27) metan gazı patlamasının ardından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş kendilerini dışarı atarak kurtulurken, diğer işçiler ocakta mahsur kaldı. Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk’ün cesetleri, kurtarma ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Olayın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ölen işçilerin yakınları ise ocak sahibinden şikayetçi olmadıkları yönünde beyanlarını mahkemeye sundu.
İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE
Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık İsmail Aygün ve avukatları katıldı. İsmail Aygün ocağı ruhsatlı olarak bildiğini ve olaydan 3 ay önce rahatsızlığı nedeniyle ölen babasının da hayattayken maden ocağını üzerine yaptığını söyledi. Ardından ise ocağın ruhsatsız halde dönüştüğünden haberi olmadığını belirtti. İsmail Aygün’ün avukatları da olayın ardından hayatlarını kaybeden tüm madencilerin zararlarının karşılandığını ve müvekkillerinin babasından kalan ocakla ilgilenmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki tüm delillerin toplanması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye

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