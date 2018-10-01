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"3. Isparta Bilim Şenliği"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız: - "Isparta Bilim Şenliği'nin en önemli katma değeri, hedef kitlemizin 5 gün boyunca eş zamanlı düzenlenen, bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösterilerle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, "Isparta Bilim Şenliği'nin en önemli katma değeri, hedef kitlemizin 5 gün boyunca eş zamanlı düzenlenen, bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösterilerle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak." açıklamasında bulundu.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentte bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Bilim Şenliği" bu yıl Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle valilik himayesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, şenlikte 3 bin 500 öğrenciyi bilimle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Şenliği "yaşayarak, eğlenerek öğrenme" anlayışıyla gerçekleştireceklerine dikkati çeken Ayyıldız, "Arkeolojiden biyolojiye, fizikten kimyaya, matematikten sağlığa pek çok disiplinde bilim ve eğlenceyi birleştiriyoruz. Isparta Bilim Şenliği'nin en önemli katma değeri, hedef kitlemizin 5 gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösterilerle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan şenliğin TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun katılımıyla başlayacağını kaydetti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir de kardeş üniversite olarak şenlikte yer alacaklarını belirterek, "Hedef kitle, genç nesiller. Doğa eğitimi genç yaşlarda verilmeli. Bu şenliğin çok faydalı olacağına inanıyor, verimli geçmesini diliyorum." görüşünü paylaştı.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım da geleneksel hale getirdikleri şenliğin her yıl ekstra değerler katarak yolculuğuna devam ettiğini bildirdi.

Temel ve orta eğitim düzeyindeki öğrencilerin, atölye etkinliklerini yakından görerek üniversiteyi içselleştireceklerine işaret eden Yıldırım, her yıl nitelik açısından daha da gelişen şenliğin çocuklara katkı sağlamasını diledi.

Hedef kitlenin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanan ve 56 atölye çalışmasının yer alacağı şenlik, 8 Ekim Pazartesi başlayacak.

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