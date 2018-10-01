"3. Isparta Bilim Şenliği"ne doğru

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, "Isparta Bilim Şenliği'nin en önemli katma değeri, hedef kitlemizin 5 gün boyunca eş zamanlı düzenlenen, bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösterilerle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak." açıklamasında bulundu.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentte bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Bilim Şenliği" bu yıl Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle valilik himayesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, şenlikte 3 bin 500 öğrenciyi bilimle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Şenliği "yaşayarak, eğlenerek öğrenme" anlayışıyla gerçekleştireceklerine dikkati çeken Ayyıldız, "Arkeolojiden biyolojiye, fizikten kimyaya, matematikten sağlığa pek çok disiplinde bilim ve eğlenceyi birleştiriyoruz. Isparta Bilim Şenliği'nin en önemli katma değeri, hedef kitlemizin 5 gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösterilerle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.