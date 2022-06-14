3. ittifak iddiası! Mustafa Sarıgül'ün beğendiği paylaşım gündem yarattı: Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan, Önder Aksakal, Hüseyin Baş...

2023 seçimlerine bir yıl kadar bir süre kalırken, siyaset kulislerinde hareketlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefet henüz adayını açıklamazken Cumhur İttifakı'nın adayı ise net. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Gözler muhalefetin adayının kim olacağına çevrilirken, bir yandan da ittifak arayışları sürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat partinin oluşturduğu 6'lı masanın dışında, diğer partilerin de yeni bir ittifak için temas kurduğu belirtiliyor.

Bu konuda liderler düzeyinde karşılıklı ziyaretler sürerken, '3. ittifak' seslerini yükseltecek bir hamle Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den geldi.

SARIGÜL BEĞENDİ, GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün sosyal medyada "Evet sonunda kulisler başladı ve 3. İttifak gündem de! Yeni İttifak geliyor... Bu ittifak için siz ne düşünüyorsunuz acaba?" başlığıyla yapılan paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

YENİ İTTİFAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Söz konusu paylaşımda 3. ittifak için Sarıgül'ün yanında Memleket Partisi Geneş Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş'ın olduğu görüldü.

Sarıgül'ün söz konusu paylaşımı beğenmesi, 'ittifak sinyali' olarak yorumlandı.



