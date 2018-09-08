"3. Kadıköy Plak Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri" başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Plak Günleri'nin geçmişle olan bağlantıların geleceğe aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Plakların bizim geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Müziği evimize, arabamıza, hayatımızın her alanına sokan plaklar, büyük bir müzik endüstrisi oluşturdu." diyen Nuhoğlu, insanların iki gün boyunca keyifle müzik dinleyerek hafızalarını güçlendireceklerini kaydetti.

Nuhoğlu, plakların müziğe dokunmak ve sadece müzik olan bir şeyi ele almak açısından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların hatırlaması önemli, geleceğe umutlu bakmanın yolu geçmişteki bağlantılardır. İnsan sosyal bir varlık, geçmişle bağlantısını ne kadar güçlendirirseniz, bu gücü kendi içinde hisseder. Ne kadar çok belleğimizi açıp güçlendirebilirsek geleceğe o kadar umutla bakarız." ifadesini kullandı.