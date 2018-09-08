"3. Kadıköy Plak Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri" başladı.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Plak Günleri'nin geçmişle olan bağlantıların geleceğe aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.
"Plakların bizim geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Müziği evimize, arabamıza, hayatımızın her alanına sokan plaklar, büyük bir müzik endüstrisi oluşturdu." diyen Nuhoğlu, insanların iki gün boyunca keyifle müzik dinleyerek hafızalarını güçlendireceklerini kaydetti.
Nuhoğlu, plakların müziğe dokunmak ve sadece müzik olan bir şeyi ele almak açısından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların hatırlaması önemli, geleceğe umutlu bakmanın yolu geçmişteki bağlantılardır. İnsan sosyal bir varlık, geçmişle bağlantısını ne kadar güçlendirirseniz, bu gücü kendi içinde hisseder. Ne kadar çok belleğimizi açıp güçlendirebilirsek geleceğe o kadar umutla bakarız." ifadesini kullandı.
- Müzeyyen Senar'ın Anadol'u da plak günlerinde sergileniyor
İlk senesinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılındaki ikinci etkinlikte Fikret Kızılok'un anıldığı plak günleri bu yıl da yüzüncü doğum yılı olması nedeniyle Müzeyyen Senar temasıyla organize edildi.
Çok sayıda plak standının yer aldığı etkinlikte, 2015'te hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı da sergilendi.
Radyocu Gülşah Güray moderatörlüğünde Kanat Atkaya ve Çağlan Tekil'in katılımıyla "Radyocular Plakları Anlatıyor" başlıklı söyleşinin de yapıldığı programda, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türlerinde taş plaklar müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Etkinlikler kapsamında müzikseverler, Polonyalı kuratör ve koleksiyoner Kornelia Binicewicz'in 1960, 1970 ve 1980'li yıllarının plaklarından oluşan arşivini dinleme imkanı bulacak.
Besteci ve aranjör Mustafa Özkent, Moğollar grubundan müzisyen Taner Öngör ve Zafer Dilek plaklarını imzalayacağı etkinlik, Gözyaşı Çetesi ve Baba Zula konserleriyle son bulacak.
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