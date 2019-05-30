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3 kadın 35 bin liralık küpeleri çalıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren 3 kadın, 35 bin lira değerindeki küpeleri çalarak olay yerinden kaçtı.Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren 3 kadın, kuyumcu dükkanının sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı.

3 kadın 35 bin liralık küpeleri çalıp kaçtı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren 3 kadın, 35 bin lira değerindeki küpeleri çalarak olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren 3 kadın, kuyumcu dükkanının sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı. Kadınlar yanlarındaki 2 çocukla dükkandan ayrıldıktan sonra dükkan sahibi Yener, tezgahta bulunan küpelerin yerinde olmadığını fark ederek Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen M.P., 06 AN 2185 plakalı aracıyla birlikte durduruldu. Şüpheli şahıs Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken araçta arama yapıldı.
Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıları ararken şüpheli M.P.’nin sorgusu devam ediyor.

3 kadın 35 bin liralık küpeleri çalıp kaçtı

3 kadın 35 bin liralık küpeleri çalıp kaçtı

3 kadın 35 bin liralık küpeleri çalıp kaçtı

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