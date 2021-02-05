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  4. 3 kadın hırsız keşif yaparken yakalandı

3 kadın hırsız keşif yaparken yakalandı

05.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 3 hırsızlık zanlısı keşif yaptıkları sırada polis tarafından yakalandı.Gelen bir ihbarı değerlendiren Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi şahısları keşif sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 3 hırsızlık zanlısı keşif yaptıkları sırada polis tarafından yakalandı.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi şahısları keşif sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Polis, 3 kadının 5 ayrı adresten hırsızlık olayının firari şüphelileri oldukları tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan zanlılar, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların Yalova dışından gelerek keşif çalışması yaptığı bildirildi.

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