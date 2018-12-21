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3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sınıf Konferansları kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kadın-Çocuk Kısmı Amirliği'nden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner, Jandarma Astsubay Kıdemlı Çavuş İsren Çelik, Jandarma Astsubay Üstçavuş Hilal Kahraman ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hacı Mehmet Demir, öğrencilerin konuğu oldu.

3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sınıf Konferansları kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kadın-Çocuk Kısmı Amirliği'nden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner, Jandarma Astsubay Kıdemlı Çavuş İsren Çelik, Jandarma Astsubay Üstçavuş Hilal Kahraman ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hacı Mehmet Demir, öğrencilerin konuğu oldu.
YYÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nün sınıf konferansları kapsamında düzenlenen ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ile Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Nur Okutan ve öğrencilerin katıldığı konferans, Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner, Binbaşı Hacı Mehmet Demir, Astsubay Kıdemlı Çavuş İsren Çelik ve Astsubay Üstçavuş Hilal Kahraman'ın sunumuyla başladı. Binbaşı Demir, jandarmanın tarihsel süreç içindeki rolünü, görevlerini, yüklendikleri misyonu anlatırken, Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner özellikle erken yaşta evlilik, kadına şiddet, çocuk hakları ve cinsel istismar konularında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde, bu anlamda sorun yaşayan vatandaşlara jandarmanın yardıma koşarak, şefkat ellerini uzattığını belirtti. Jandarmanın 3 kadın komutanı, öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan da fakülte olarak bir ay içinde 23 konuşmacının geldiği konferanslarda, ilk kez kadın komutanı misafir ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Taştan, "Ve ilk kez bir konuşmacı, askeri selamla konferansa başladı. Binbaşı Hacı Mehmet Demir’in samimi sohbeti ve verdiği bilgiler, üç kadın komutanın sinerji dolu konuşmaları, bizleri çok fazla memnun etti. Çok ilginç ve doyurucu bir konferans oldu. Jandarmanın, bizim de bilmediğimiz çok farklı ve renkli güzelliklerine şahit olduk. Özellikle öğrencilerin ilgisi muhteşemdi. Gördüğümüz tablo, özellikle ordu mensuplarıyla öğrencilerimizi bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.
Konferans sonrasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme Ekibi de sunum yaptı. Jandarma ekipleri, öğrencilere, Olay Yeri İnceleme Ekibi’nin çalışmaları ve ekipmanları hakkında bilgi verdi.

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3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu

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