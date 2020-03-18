3 kameralı ilk iPad: Apple iPad Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple koronavirüs yüzünden çoğu mağazasını kapatmış ve iPhone 9'un üretimi konusunda hala sessizliğini sürdürürken, bu sessizliği yeni bir duyuru ile bozdu. Apple, uzun bir zamandır sızıntılarda görülen yeni iPad Pro'yu resmen tanıttı.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyon, 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık değerine sahip olan yeni iPad Pro, ProMotion, True Tone ve geniş renk gamutu gibi Apple tarafında oldukça sık bir şekilde rastladığımız özellikleri de aynen barındırıyor. Gelelim iPad Pro'nun donanım tarafına.
iPad Pro, ismindeki Pro takıntısından da anlayacağınız üzere Apple'ın üretmiş olduğu en üst deneyimi vadeden tablet modeli. Bu yüzden halihazırdaki iPhone performansının da üstünde bir donanım ile gelen iPad Pro'lar, bu yıl da geleneği bozmadı. Zira, Yeni iPad Pro'nun içerisinde iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan Apple A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor. Fakat Apple'ın iddiasına göre bu donanım bilgisayarlardan dahi güçlü bir yapıda.
iPad kullanıcılarının en çok dikkat ettiği konu olan pil konusu da iPad Pro'da iyileştirilmiş durumda. iPad Pro, 10 saate kadar kesintisiz kullanım sunabiliyor. Bunun dışında iPad Pro'nun tasarımındaki en büyük değişikliklerden biri olan üçlü kamera sistemi ise iPad Pro'ya yeni özellikler kazandırmış. Bu özelliklerin arasında ultra geniş açılı kamera, 3D derinlik algılama sensörü ve özellikle Apple'ın yoğunluk verdiği konu olan arttırılmış gerçeklik için özel olarak dizayn edilmiş LIDAR tarayıcı bulunuyor. Yani iPad Pro'nun kameraları iPhone 11 Pro'a dıştan pek benzese de içten pek benzemiyor.
Apple tarafından sunulan TrackPad'li klavyesi ile daha işlevsel hale getirilen yeni iPad Pro, şu an ülkemizde de satışta. Apple'ın resmi sitesindeki bilgilere göre iPad Pro'nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL
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