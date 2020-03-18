3 kameralı ilk iPad: Apple iPad Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple koronavirüs yüzünden çoğu mağazasını kapatmış ve iPhone 9'un üretimi konusunda hala sessizliğini sürdürürken, bu sessizliği yeni bir duyuru ile bozdu. Apple, uzun bir zamandır sızıntılarda görülen yeni iPad Pro'yu resmen tanıttı.

İPAD PRO ÖZELLİKLERİ

Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyon, 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık değerine sahip olan yeni iPad Pro, ProMotion, True Tone ve geniş renk gamutu gibi Apple tarafında oldukça sık bir şekilde rastladığımız özellikleri de aynen barındırıyor. Gelelim iPad Pro'nun donanım tarafına.

iPad Pro, ismindeki Pro takıntısından da anlayacağınız üzere Apple'ın üretmiş olduğu en üst deneyimi vadeden tablet modeli. Bu yüzden halihazırdaki iPhone performansının da üstünde bir donanım ile gelen iPad Pro'lar, bu yıl da geleneği bozmadı. Zira, Yeni iPad Pro'nun içerisinde iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan Apple A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor. Fakat Apple'ın iddiasına göre bu donanım bilgisayarlardan dahi güçlü bir yapıda.