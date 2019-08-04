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"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Festival, 18 kişilik ekibin 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'ndaki geçişi tamamlamasıyla sona erdi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" sona erdi.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapıldı.

Festival, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na 2 Ağustos Cuma günü giren 19 kişilik sporcu grubundan 18'inin, Cide ilçesi Hamitli köyünden çıkış yapmasının ardından sona erdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin ikinci gününde 19 sporcunun Valla Kanyonu'na giriş yaptığını ifade eden Yaşar, kanyonda bir sporcunun ayağının kırıldığını hatırlattı.

Kurtarma çalışmasının ardından 18 kişinin bugün itibariyle geçişi tamamladığını söyleyen Yaşar, "Ben özellikle bu işin organizasyonunu yapan Meral Hocama ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesi Valla'ya, Pınarbaşı'na, Horma'ya davet ediyorum." diye konuştu.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a teşekkür etti.

Festivalin her geçen gün daha iyi bir duruma geldiğini söyleyen Kuvan, güzel bir şekilde festivali tamamladıklarını belirtti.

Kanyon sporcularından Şahin Sarı ise geçiş sırasında ufak bir kaza yaşandığını ve bir arkadaşlarının helikopterle alındığını söyledi.

Kanyonda su miktarının biraz fazla olduğunu ifade eden Sarı, "Onun için biraz yavaş hareket ettik. Kazasız belasız sonuçlandırdık." dedi.

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3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali KASTAMONU Valla Kanyonu

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