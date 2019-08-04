"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" sona erdi

Kurtarma çalışmasının ardından 18 kişinin bugün itibariyle geçişi tamamladığını söyleyen Yaşar, "Ben özellikle bu işin organizasyonunu yapan Meral Hocama ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesi Valla'ya, Pınarbaşı'na, Horma'ya davet ediyorum." diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde 19 sporcunun Valla Kanyonu'na giriş yaptığını ifade eden Yaşar, kanyonda bir sporcunun ayağının kırıldığını hatırlattı.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapıldı.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a teşekkür etti.

Festivalin her geçen gün daha iyi bir duruma geldiğini söyleyen Kuvan, güzel bir şekilde festivali tamamladıklarını belirtti.

Kanyon sporcularından Şahin Sarı ise geçiş sırasında ufak bir kaza yaşandığını ve bir arkadaşlarının helikopterle alındığını söyledi.

Kanyonda su miktarının biraz fazla olduğunu ifade eden Sarı, "Onun için biraz yavaş hareket ettik. Kazasız belasız sonuçlandırdık." dedi.

