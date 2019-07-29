3 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa’da 3 kardeşin öldüğü, babanın ise yaralandığı silahlı kavganın zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Güven (32), Ramazan Güven (38) ve Murat Güven (35) adlı kardeşler hayatını kaybetmiş, babaları Mehmet Güven (68) ise yaralanmıştı. Cinayet Bürosu ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte zanlı A.Ç.’yi Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk bölgesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

