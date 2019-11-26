3 kardeşin ürettiği tarhanalı paçaya talep çok

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kardeş 3 paça ustası, şehrin en önemli lezzetleri olan Maraş paçası ve Maraş tarhanasını tek bir tabakta buluşturarak 'tarhanalı paça' yaptı. Paça ustalarından Erdoğan Sünbül, üstünü cevizle süsledikleri tarhanalı paçanın sevildiğini ve beklediklerinden çok fazla talep aldıklarını söyledi.

Paça denilince aklan ilk gelen şehir olan Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla birlikte meşhur Maraş paçası tüketimi de artmaya başladı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan, genellikle küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan paça, paça ustası Erdoğan, Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler tarafından müşterilerine farklı bir lezzet olarak sunulmaya başlandı. Sünbül kardeşler, şehrin en önemli lezzetleri olan paça ile tarhanayı tek bir tabakta buluşturup tarhanalı paça yaptılar.

'PAÇA, ATALARIMIZDAN MİRASTIR'

27 yıllık paça ustası Erdoğan Sünbül, paçanın birçok şehirde yapıldığını ancak hiçbirinin Maraş paçasının yerini alamadığını söyledi. Sünbül, "Maraş paça, Kahramanmaraş'a özgü bir paçadır. Sürekli Maraş'ta yenen bir lezzettir ve atalarımızdan bize kalan mirastır aslında. Paça, lezzetli olmasının yanında sağlıklı bir yiyecektir. Ayrıca sağlığa da faydası vardır. Özellikle ayak paça ve ilik paça kırıkların iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca kemiklerdeki sıvı azalmalarına da çok faydalıdır. Paça, kırıklarda doktorların da tavsiyesidir" diye konuştu.