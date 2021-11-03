3 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu canlı izleme linki...

Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişine Milli Piyango yetkilileri ve noter eşlik ediyor. Şans Topu çekilişinin sonucu, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. İşte Şans Topu canlı izleme linki...

ŞANS TOPU CANLI İZLE

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak. 3 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekilişi MP TV üzerinden canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız. Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorgulamak için ise Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet sitesine gidiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



