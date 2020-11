3 Kasım Seçiminde Temsilciler Meclisi ‘Yenileniyor’

3 Kasım seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı da yeniden belirlenecek. Kongre’nin diğer kanadı olan Senato’nun ise üçte biri yenileniyor. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıl, senatörler ise altı yıl için seçiliyor. Temsilciler Meclisi üyeleri her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmiş oluyor. Senato ise her seçimde üyelerinin üçte birini yeniliyor.

Şu an Cumhuriyetçiler’in elinde olan Teksas’ın 23’üncü seçim bölgesi, Demokratlar’ın elindeki New Mexico’nun 2’inci seçim bölgesi, Oklahoma’nın 5’inci seçim bölgesi, Utah’ın 4’üncü seçim bölgesi ve New York’un 22’inci seçim bölgesi gibi yerlerde yarışın başabaş gitmesi bekleniyor.

Beyaz Saray’ı kim kazanırsa kazansın Kongre’de seçim sonrasında oluşacak tablo, ülkenin gidişatında hayati rol oynamayı sürdürecek. Başkan’ın hükümet için istediği bütçe dahil birçok yasa teklifi Kongre’nin iki kanadının onayı olmadan yasalaşamıyor. Temsilciler Meclisi veya Senato’da gündeme getirilen tasarıların ayrı ayrı iki kanatta da kabul edilmesi ve arkasında Kongre genel kurulunda onaylanması şart. Ayrıca Başkan’ın yaptığı atamaların onaylandığı Senato da hükümetin işleyişi açısından özel bir öneme sahip.

Başkan Trump, Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato sayesinde yüzlerce mahkemeye yargıç atadı, azil sürecinden aklanarak çıktı.

Nancy Pelosi’nin başkanlığını yürüttüğü Temsilciler Meclisi ise azil soruşturmasını başlatarak, Corona salgını yardım paketinde tabanının haklarını koruma amacıyla ayak direyerek farklı alanlarda Beyaz Saray’a muhalefetini birçok kez gözler önüne serdi.