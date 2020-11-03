3 Kasım Seçiminde Temsilciler Meclisi ‘Yenileniyor’

3 Kasım seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı da yeniden belirlenecek. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıl, senatörler ise altı yıl için seçiliyor. Uzmanlara göre Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun değişmesi olasılığı düşük.

3 Kasım seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı da yeniden belirlenecek. Kongre’nin diğer kanadı olan Senato’nun ise üçte biri yenileniyor. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıl, senatörler ise altı yıl için seçiliyor. Temsilciler Meclisi üyeleri her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmiş oluyor. Senato ise her seçimde üyelerinin üçte birini yeniliyor.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 197’ye karşı 232 koltukla üstünlüğe sahip. Çoğunluğu elde etmeleri için 218 koltuğa sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca bu yıl istifa eden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri nedeniyle Meclis’teki koltukların dördü açıkta.

3 Kasım seçimlerinde de Demokratlar’ın mevcut çoğunluğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Son dönemde bazı kilit eyaletlerde başkanlık yarışının seyri Demokrat adayın lehine ilerlerken uzmanlar Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluklarını arttırabileceği görüşünü de gündeme getirmeye başladı. Cumhuriyetçiler ise Başkan Trump’ın 2016’da kazandığı 30 kadar Demokrat eyalette koltuk kazanmak için mücadele ediyor.