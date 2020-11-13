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“3 Kasım Seçimleri ABD Tarihinin En Güvenli Seçimleri”

13.11.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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“3 Kasım Seçimleri ABD Tarihinin En Güvenli Seçimleri”

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi, oyların silindiği, kaybolduğu, değiştirildiği ya da bir şekilde oylara müdahale edildiği yönünde bir kanıt olmadığını açıkladı. Trump açıklamaya tepki gösterdi

ABD’de federal yetkililer ve eyalet yetkilileri yaptıkları ortak açıklamada başkanlık seçimlerinde oyların değiştirildiğine, silindiğine ya da oylara müdahale edildiğine ilişkin bir kanıt bulmadıklarını açıkladı.

Açıklamada, 3 Kasım’daki seçimlerin Amerikan tarihindeki en güvenli seçimler olduğu vurgulandı. Perşembe gecesi İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA) tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, ABD’de oy sistemlerinde oyların silindiği, kaybolduğu, değiştirildiği ya da bir şekilde oylara müdahale edildiği yönünde bir kanıt olmadığı belirtildi.

Ancak ABD Bakanı Donald Trump bu açıklamaya Twitter mesajıyla tepki gösterdi. Trump, “Yıllardır Demokratlar seçimlerin güvenli olmadığını ve hileli olduğunu söylüyordu. Şimdi de Trump yönetiminin 2020 seçimini nasıl mükemmel biçimde tarihin en güvenilir seçimi haline getirdiğinden bahsediyorlar. Bu, Demokratların yaptıklarını dikkate almazsak aslında doğru. Demokratlar seçime hile karıştırdı” dedi.

Twitter ise Trump’ın tweet mesajını, “Bu iddianın doğruluğu tartışma konusu” diyerek etiketledi.

ABD Başkanı Trump herhangi bir delile dayandırmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Trump’ın seçim kampanyasının itiraz ettiği konuların da hemen her seçimde görülen durumlar olduğu ve bunların da seçim sonucunu değiştirecek kadar etkili olmadığı belirtiliyor.

“Soruşturmalardan sonucu değiştirecek bir bulgu çıkması beklenmiyor”

Bu arada Adalet Bakanlığı, Trump cephesinin gündeme getirdiği iki ayrı usulsüzlük iddiasını incelemeye başladı. Bunlardan biri Nevada’da 3,062 kişinin uygunsuz şekilde oy kullandığı iddiası.

Oy kullanma hakkını savunan aktivistlere göre ise, Trump’ın kampanyasının yetkililere ilettiği seçmen listesinde bahsedilen kişilerin önemli bir bölümünün ABD ordusunda görevli askerler olduğu belirtiliyor.

Bu da bu kişilerin askerler ve ailelerinin posta yoluyla başka bir yerden oy kullanmalarına imkan veren federal yasalar gereği oylarını yasal olarak kullandıkları anlamına geliyor.

Trump’ın seçim kampanyasının Nevada’da gündeme getirdiği itirazın hedefindeki Clark County yetkilileri geçtiğimiz hafta düzenledikleri basın toplantısında, Nevada’da Las Vegas’ın kuzeydoğusunda yer alan Nellis Hava Üssü’ne atıfta bulunarak “Burada oy vermek için burada yaşamanıza gerek yok. Burası askeri bir kasaba” demişti.

Trump’ın seçim kampanyasının ortaya attığı iddialardan bir diğeri de, Pennsylvania’da bir posta hizmetleri çalışanının personele seçim gününden sonra gönderilen oy pusulalarının tarihini geriye dönük olarak değiştirme talimatı verdiği iddiası.

Her iki soruşturmadan da sonucu değiştirecek bir bulgu çıkması beklenmiyor.

Büyük şirketlerin yöneticilerinden toplantı

6 Kasım günü ABD’nin önde gelen büyük şirketlerinin CEO’ları video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi.

Toplantıda şirket yöneticileri Trump’ın görevden ayrılmayı reddetmesi ya da 20 Ocak’tan sonra da görevde kalmak amacıyla adım atması halinde ne yapacaklarını görüştü.

Bir saat aşan toplantıda, şirket yöneticileri Trump’ın hukuki itirazda bulunmaya hakkı olduğunu belirtti; ancak Trump’ın hukuki süreci tersine çevirmesi ya da Biden’a iktidarın barışçı bir şekilde devrine zarar vermesi halinde kamuoyuna açıklama yapabilecekleri gündeme geldi.

Bu toplantıdan bir gün sonra, ABD’de aralarında Walmart, Apple, Starbucks ve General Electric gibi şirketlerin bulunduğu büyük şirketler grubu Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik eden açıklamalar yaptı.

Şirketlerin yöneticileri bundan sonrasında ne gibi adımlar atabileceklerini görüşmek üzere Georgia’da oyların tasdik edileceği 20 Kasım’ı beklemeye karar verdi.

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