3 Kasım'ın Kilit Seçmeni: Latin Kökenliler

ABD’de 2020 seçimlerinde Latin kökenliler ilk kez oy kullanma hakkına sahip en büyük etnik azınlık grubu oluşturuyor. VOA Türkçe, Latin kökenli seçmenlerin tercihinin neden önem taşıdığını verilerle derledi. Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, ABD’de Latin kökenli seçmen, oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor. Bu seçimlerde en büyük etnik grubu oluşturan Latin kökenli seçmenlerin sayısı siyah seçmenlerin sayısından daha fazla. Bu durum aslında ABD’de Latin kökenlilerin nüfusunda yıllara yayılan bir artışın sonucu. 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde Latin kökenli seçmen oranı yüzde 9; 2000 yılındaki seçimlerdeyse yüzde 7 idi. Oy kullanma hakkına sahip siyah seçmen oranıysa 2000 yılından bu yana yüzde 12 civarında.

Bu yılki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Latin seçmen sayısı 32 milyon, siyah seçmen sayısı da 30 milyon. Asyalı seçmen sayısıysa 11 milyon. Bu sayı, 2000 yılındaki rakamın iki katından fazla. Bu veriler birleştiğinde, 2020 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin üçte biri beyaz olmayan seçmenlerden oluşuyor.

Bu artışın sebeplerinden biri göç ve sonradan ABD vatandaşı olanların sayısının artması. 2020 seçiminde oy kullanma hakkına sahip olan her 10 seçmenden biri ABD doğumlu değil. Bu, 1970 yılından bu yana görülen en yüksek oran. Latin kökenli seçmen hangi partiye yakın? ABD’de değişen ırk ve etnik köken kompozisyonunun siyasi sonuçlarının da olması muhtemel. Pew Araştırma Merkezi’ne göre, 2016’daki başkanlık seçimlerinde beyaz seçmen yüzde 15’lik bir farkla Donald Trump’a oy verirken, Latin kökenli seçmen ve siyahların büyük çoğunluğu Hillary Clinton’a oy verdi. Pew Araştırma Merkezi’nin 27 Temmuz ve 2 Ağustos arasında yaptığı bir ankete göre, Küba kökenli seçmen genel olarak Cumhuriyetçi Parti eğilimliyken, yüzde 38’i Demokrat Parti’ye yakın. Buna karşılık, Küba kökenli olmayan Latin kökenli seçmenin yüzde 65’i Demokrat Parti’ye, Yüzde 32’si de Cumhuriyetçi Parti’ye yakın. Küba kökenli Amerikalılar’ın sandığa gitme oranı Latin kökenli seçmenler içinde en yüksek oran. 2016 seçimlerinde Küba kökenli seçmenlerin yüzde 58’i oy kullanırken, Puerto Ricolular’ın yüzde 46’sı, Meksika kökenlilerin de yüzde 44’ü sandığa gitti.