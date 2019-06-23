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3 katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 2.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yıldızlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ş. (85) isimli vatandaşa ait 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da evde bulunan Kadir Ş.’nin yardımına koştu. Vatandaşların yardımı ile yaşlı adam evden çıkartıldı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde Kadir Ş.’nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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