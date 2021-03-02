HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

02.03.2021 19:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın esnasında binanın ikinci katında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Tepe’ye ait dairenin salon kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran yangın sebebi ile binanın üst katında bulunan bir kadın evde mahsur kaldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince müdahale edilen yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Bu esnada ikinci katın balkon kısmında mahsur kalan yaşlı bir kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının meydana geldiği dairede o esnada kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Maddi hasarın yaşandığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yanan ev olsun
Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden İbrahim Tepe, “Biz soba kullanmıyoruz. Dairemiz doğalgazlı. Ama soba bacasının olduğu yerde kor ateş bulunmuş. Salonun olduğu kısımda, baca deliğinde. İtfaiyenin verdiği rapor bu. Tam kesin rapor çıktıktan sonra belirlenir. Üç kişi ikamet ediyor bu dairede. Babam, annem ve ben. Allah’tan kimseye, cana bir şey gelmedi” derken, binada yaşayan Müşüğe Yaşık isimli vatandaş ise, “Yanan ev olsun, canlardan olunmasın” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
'Türk savunma sanayii ambargolarla hedef alınıyor''Türk savunma sanayii ambargolarla hedef alınıyor'
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden 4 farklı mesai saati uygulaması

Ankara Valiliği'nden mesai saati açıklaması

Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilmişti! 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Olay Türkiye gündemini sarsmıştı! Üvey baba hakkında 27 yıl hapis istemi

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

'Türk savunma sanayii ambargolarla hedef alınıyor'

Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Esra Erol Zeynep olayı ne? Esra Erol Zeynep itirafı!

Esra Erol'da Zeynep'ten büyük itiraf!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.