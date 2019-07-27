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3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
İlçeye bağlı Şefkatiye Mahallesi Tarhan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Ahmet Kubilay Tufan ve ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bina sakinlerinden İbrahim Tarhan ve Ebru Kılıç'a hazır bekleyen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Dairenin bir odasının kullanılmaz hale geldiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi3 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

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