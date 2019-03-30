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3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen baba ile kendini balkondan atan oğlu yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen baba ile kendini balkondan atan oğlu yaralandı. Yangında müdahale eden ekipler tarafından alevler kısa sürede söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D100 karayolu Yan Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 3 katlı binanın en üst katında Osman İ. ve ailesinin yaşadığı evde henüz öğrenilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden Osman İ. ve Resul İ. alevlere müdahale etmek istedi. Alevleri söndürmeye çalışırken Osman İ. yaralanırken, Resul İ. 3. katta bulunan evinin balkonunda aşağı atlaması sonucunda yaralandı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Osman İ. ve oğlu Resul İ. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu

3 katlı binada yangın çıktı, baba ve oğlu hastanelik oldu
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