HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

21.02.2021 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangında korkudan sinir krizi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın 17.30 sıralarında İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binada Ramazan S.’ye ait evde ait çatı katındaki dairede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının çatıya sıçradığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı ve evde maddi hasara neden olan yangında binada yaşayan ve fenalık geçiren 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sırasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan onlarca kişi ise meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Bacanın çatıyı tutuşturması sonucu çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dediKısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirmiş! 'Değerini verene satabilirim'

Bu şapkanın değerini duyanın dudağı uçukluyor

Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Akılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.