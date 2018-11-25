HABER

3 katlı binanın çatısından ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Macit O.

3 katlı binanın çatısından ölüme atladı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Macit O. (33), evinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi.
Olay, öğleden sonra, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Macit O., henüz bilinmeyen nedenle evinin olduğu 3 katlı binanın çatısına çıktı. Macit O., aniden kendisini aşağı bıraktı. Macit O.'nun zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Macit O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Macit O.'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, mahalleye gelen Macit O.'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

3 katlı binanın çatısından ölüme atladı3 katlı binanın çatısından ölüme atladı

PARTNERRusya'nın tuhaf kadınları!Rusya'nın tuhaf kadınları!
'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı
15 tonluk silindirin altında kalan işçi öldü15 tonluk silindirin altında kalan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.