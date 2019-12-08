HABER

3 katlı ev kül oldu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesi 3 katlı bir ev çıkan yangında küle döndü.

Bursa’nın Keles ilçesi 3 katlı bir ev çıkan yangında küle döndü. Evin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun köyünde Kemal Yavuz’a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. Hafif yaralanan 2 kişinin Keles Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Fındık fabrikasında korkutan yangın!Fındık fabrikasında korkutan yangın!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

Ceren'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken gelişme!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.