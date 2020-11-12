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3 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 07:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu atölyede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Sait Ü’ye ait atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar tarafından polise ve 110 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, atölyenin giriş katındaki imalat bölümü ve ikinci kattaki ofis bölümü yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından atölyeden patlama seslerinin geldiğinin ileri sürülmesi üzerine, maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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