HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3. kattan atılarak öldürülen 20 yaşındaki genç kızın davasında ilginç savunma

3. kattan atılarak öldürülen 20 yaşındaki genç kızın davasında ilginç savunma

20.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde 20 yaşındaki genç kızı tasarlayarak öldürüp pencereden atan baba ve oğlun görüldüğü davada sanığın avukatından ilginç savunma geldi.

Kocaeli’nde 20 yaşındaki genç kızı tasarlayarak öldürüp pencereden atan baba ve oğlun görüldüğü davada sanığın avukatından ilginç savunma geldi. Avukat, "Tercümanın yanlış çevirmesi ile sanıklar cezaevinde yatmaktadır" dedi.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Siwar Keblawi adlı genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit eden polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi’nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Ekipler Siwar Keblawi’nin babası Z.K. ve Y.K.’yi gözaltına aldı. Genç kızı daha önceki nişanlısından ayrılması nedeniyle öldürdüğü iddia edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
’Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K., 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Z.K ve Y.K. ile elektrik kesintileri nedeniyle SEGBİS bağlantısı yapılamadı. Duruşmaya Sanık Y.K.’nin avukatı Sabih Sorucu’nun dinlenmesi ile başladı. Sanık Y.K.’nin avukatı Sabih Sorucu, "Düşme öncesinde ve sonrasında bir zorlamaya maruz kalmadığı raporlarda yer almaktadır. Yargılama sürecinde kendi kızını öldürmeye sebep verecek bir durum yoktur. Tercümanın yanlış çevirmesi ile sanıklar cezaevinde yatmaktadır. Adli tıp kurumundan da bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep etmekteyim" dedi.

"Kızın kanında etonol tespit edildi"
Daha sonra söz alan Z.K.’nin avukatı Nazmi küçükosmanoğlu ise, "Boğazı sıkılmış olduğu söyleniyordu ancak ancak öyle bir iz yok. Otopsi raporunda da öyle bir şey bulunmuyor. Evde, halıda kan bulunmamakta, kapıda da bir zorlama bulunmuyor. 2 yıldır müvekkilim boşuna cezaevinde yatmaktadır. Kızın kanında etonol tespit edilmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep etmekteyim" diye konuştu.
Duruşma ileri tarihe ertelendi
Mahkeme heyeti üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan yargılanan Z.K. ve Y.K.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Kahreden olay: Canımı ortaya koydum ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.