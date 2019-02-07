3. kattan atlayan kız kardeşini eve çıkarıp boğarak öldüren ağabey tutuklandı

İsrail’de namus meselesi yüzünden ailesi ile arasında sorun çıkan genç kızı, babası İle birlikte kaçıp geldiği Kocaeli’de, boğarak öldüren ağabeyi tutuklandı.

Olay, 05 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki bir genç kızın 3. kattan aşağı atlayarak intihar ettiği ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri gittikleri evde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan 20 yaşındaki Siwar Keblaw’ın hayatını kaybettiğini ve düştüğü yerde değil, eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblaw’ın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Genç kızın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sitenin kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde genç kızın 2 kişi tarafından taşındığını gören ekipler, olay esnasında evde bulunan Siwar Keblaw’ın babası Y.K.’yı gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyeti asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde olayın intihar olmadığını itiraf ettiği öğrenildi. Baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde 2 defa nişanlanan kızının ilişkileri sebebi ile namus meselesi sebebi ile aile içerisinde tartışmaların başladığını ve bu sebepten dolayı İsrail’den kaçıp Türkiye’ye yerleştiklerini söylediği ve oğlu Z.K.’nın olay gecesi kendilerini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde oğlu ile kızı arasında çıkan tartışma sonrasında kendisini odasına kilitleyen Siwar Keblaw’ın ağabeyinin kapıyı kırması sonrasında 3. kattan aşağı atladığını iddia eden baba Y.K., daha sonra düştüğü yerden taşıyarak eve çıkarttıkları Siwar Keblaw’ı ağabeyinin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.

Baba Y.K.’nın ifadesi sonrasında harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.K.’nın tekrar geldiği hava yoluyla İsrail’e kaçabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Şahısın olaydan 1 gün sonra Sabiha Gökçen’den havalanacak olan uçakla İsrail’e kaçabileceğini değerlendiren ekipler, civardaki otelleri tek tek dolaşarak şahsın saklanmış olabileceği her yeri didik didik ardılar. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kaldığı oteli tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Z.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan baba Y.K. emniyetteki ifadesinin ardından aynı gün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba Y.K.’nin tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ağabey Z.K. ise ifadesinin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Kız kardeşini boğarak öldürdüğü iddia edilen ağabey Z.K.’nın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

