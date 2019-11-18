HABER

3. kattan düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından beton zemine düşen işçi yaralandı.
Olay, Emniyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. 43 yaşındaki Ali Zor isimli işçi, 3. katta profil kaynağı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Zor, sedye ile aşağı indirildikten sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Ali Zor, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Niğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandıNiğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildiBingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.