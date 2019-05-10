Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybederek 3. kattan düşen kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Camikebir Mahallesi Cudipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak arasında dört katlı bir apartmanın 3’üncü katında ikamet eden Kutsul ailesi iftara hazırlık yaparken balkonda bulunan 17 yaşındaki Müzeyyen Kutsul bir anda dengesini kaybederek balkondan yere düştü. Yere düşen ve acılar içinde kıvranan genç kızı sokaktan geçen iki kişi fark etti. Kızlarının düştüğünü gören anne ve baba aşağı koştu. Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

