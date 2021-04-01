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3. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

01.04.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, 3.

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Bolu’da, 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar mahallesi 404. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 3’ünü katında yalnız yaşayan G.A. (26) isimli kadın, evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. G.A.’nın otomobilin üzerine düşmesi sonucu çıkan gürültüyle dışarı çıkan apartmandakiler genç kadının hareketsiz halde yerde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan G.A. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. G.A.’nın üzerine düştüğü otomobilin ön camında ve kaputunda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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