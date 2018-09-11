3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

Grease filminin yıldızı 69 yaşındaki oyuncu, Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söyledi.

Newton-John'a ilk meme kanseri teşhisi 1992'de konuldu. Hastalığı 2013'te geri döndü. Geçen yıl da oyuncunun bel bölgesinde bir tümör bulundu. Dördüncü aşama meme kanserinin bel kemiğine sıçradığı söyleniyor.

ABD'de yaşayan Olivia Newton John, Avustralya'da da California'daki gibi tıbbi amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi çağrısında bulundu ve "Hayalim, Avustralya'da da tüm kanser hastalarının esrara erişiminin olması" dedi.

Dört kez Grammy ödülü kazanan Newton John'un radyoterapi de yaptırdığı belirtiliyor.

