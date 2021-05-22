3 kez kanseri yenip hayata tutunan Yeşilçam’ın güzeli son halini paylaştı

Kanser hastalığını 3 kez yenerek hem kanser hastalarına umut veren hem de hayata tutunma mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne seren Bahar Öztan'ın son hali, sosyal medyayı salladı.

BODRUM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Yeşilçam'da rol aldığı dizilerde büyük bir etki yaratan ve aktif oyunculuk döneminde aranan isim haline gelen usta oyuncunun son hali, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

58 yaşındaki Bahar Öztan, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Öztan'ın tatilden paylaştığı kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YEŞİLÇAM'DA ÇOK BÜYÜK PARALAR KAZANMADIK"

Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte, Yeşilçam'dan çok büyük paralar kazanmadıklarını belirterek, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım" şeklinde konuşmuştu.