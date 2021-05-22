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  4. 3 kez kanseri yenip hayata tutunan Yeşilçam’ın güzeli son halini paylaştı

3 kez kanseri yenip hayata tutunan Yeşilçam’ın güzeli son halini paylaştı

22.05.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve rol aldığı dizilerde gösterdiği performansla takdir toplayan Bahar Öztan, kanseri 3 kez yenerek hayata tutundu. Bodrum'da kendisine ait otelin içindeki evinde yaşamını sürdüren Öztan'ın son hali, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Kanser hastalığını 3 kez yenerek hem kanser hastalarına umut veren hem de hayata tutunma mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne seren Bahar Öztan'ın son hali, sosyal medyayı salladı.

BODRUM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Yeşilçam'da rol aldığı dizilerde büyük bir etki yaratan ve aktif oyunculuk döneminde aranan isim haline gelen usta oyuncunun son hali, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

son hali

58 yaşındaki Bahar Öztan, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Öztan'ın tatilden paylaştığı kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YEŞİLÇAM'DA ÇOK BÜYÜK PARALAR KAZANMADIK"

Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte, Yeşilçam'dan çok büyük paralar kazanmadıklarını belirterek, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım" şeklinde konuşmuştu.

KENDİ OTELİNİN İÇİNDEKİ EVDE KALIYOR

Nerede yaşadığı merak edilen Öztan, yaşadığı yer hakkında da bilgi vermiş ve şunları söylemişti:

"Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum. Ben gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere… Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum"

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Usta sanatçı, Bodrum'daki evinden tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Mutluluğu yüzünden okunan sanatçının, hastalığın izlerini de sildiği ve moralinin yerinde olduğu görüldü.

son hali 2


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Bahar Öztan
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