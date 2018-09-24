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3 kilo 500 gram esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin durdurduğu bir araçta 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

MERSİN, (DHA) MERSİN'de polisin durdurduğu bir araçta 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde şüphe çeken bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, 7 paket halinde toplam 3 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Sürücü ve beraberindeki bir kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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