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3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti! O anlar kamerada

08.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi bacağından vurulurken o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kavga
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