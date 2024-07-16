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  4. 3 kişi hayatını kaybetmişti! Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

3 kişi hayatını kaybetmişti! Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

16.07.2024 23:11
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ormanlık alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

3 kişi hayatını kaybetmişti! Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

Yangın, dün saat 11.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmiş, yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

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TUTUKLANDILAR

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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orman yangını çeşme
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