3 kişi tarafından bıçaklanan genç, fatura ödeme merkezine sığınarak kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol ortasında 3 kişi tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki genç, cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığınarak saldırganlardan kurtuldu.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise inceleme başlattı. Arda B.’yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

