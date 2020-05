3 kişilik okey nasıl oynanır?

Okey oyununu üç kişi ile oynayabilirsiniz. Dağıtılan taş sayıları aynıdır, ceza sistemleri aynı şekilde uygulanır, puan tabloları bilindiği şekilde tutulur. Dört kişilik oyundan tek farkı bir ıstakanın dışarıda kalmasıdır. Okeye dördüncü bulunamadığı zaman üç kişi olarak da bu oyunların tadını çıkarabilirsiniz. Hatta okey iki kişi ile de oynanabilir, ama tabii dört kişi oynanan okey her zaman daha eğlencelidir.

Okeyde taşların dizilim şekline per denilir, per iki şekilde oluşturulur.

Okeyin bir başka çeşidi olan 101 okey ise daha fazla taşla oynanır ve kuralları daha değişiktir. Cezaları daha yüksektir, klasik okeye göre turlar daha çabuk biter. Burada amaç elde 101 ve üzerinde açar sayı toplamaya çalışmaktır. Çifte gidenler ise en az 5 çift toplamak zorundadır. Klasik okeyde açılış yapmak için bütün taşların per ya da çift haline getirilmesi gerekse de 101 okeyde el açma bu şekilde yapılmaz. Elini açan bir kişinin ıstakasında taşlar kalabilir, elinde kalan taşları diğer açılan serilere işleyerek elini tamamlayabilir.

101 oyununda her zaman elini açan oyuncu oyunu bitiremez, oyunun heyecanı da buradadır. Yere taş atıldıktan sonra bir başka oyuncu elini açıp bütün taşlarını işleyerek elini bitirebilir ya da bütün oyuncuların elinde taş kalabilir. Istakasında en az toplamda sayı kalan oyuncu avantajlıdır, puan tablosuna az sayı işlenecek demektir.

Çanak okey normal okey gibi oynanır. Her okey oyununda ortaya bir çanak konulabilir. Oyun başlamadan dağıtıcı masa değerine bakarak çanağa bir miktar para ya da ödül koyar. Okey atan ya da elini çift olarak bitiren kişi çanağı kırmış olur. Çanak kırmak normal ödülle birlikte çanakta olan ödülü de almak demektir. Çanak okey bir okey oyunu çeşidi değildir, okey oyununa eklenen bir özelliktir. Hangi oyun olursa olsun ortaya bir çanak konulabilir ve oyunlarda çanağı kıran kişi ödülün sahibi olur. Çanak sistemini dilediğiniz bütün oyunlara uygulayabilirsiniz.

ONLINE OKEYDE OYUNCU BEKLEME DERDİ YOK

Üç kişi okey oynamak size yetmiyorsa bir başka seçeneğiniz daha var; online oyunları seçmek. Oyuncu bekleme sorunu olmadan, dört kişi bildiğiniz şekilde okey masasına oturmak istiyorsanız online oyunumuz tam size göre. Tıpkı gerçek bir masada oynuyormuş hissi veren okey oyunumuzla dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.

Gelişmiş grafik özellikleri oyun sırasında her anı sizin için daha özel yapar. Oyun oynamaya devam ettiğiniz sürece, kırdığınız çanakların ve kazandığınız ellerin sayısına göre deneyim puanı kazanırsınız. Deneyim puanınız artıkça ustalığınız görünür olur. Her masanın belirli bir minimum katılım limiti vardır, bu limitlere bakarak hangi masada oynayacağınıza karar verebilirsiniz. Oyunlarımızı mobil cihazlarınıza indirerek her yerde kesintisiz okey keyfi sürmeye devam edebilirsiniz.

Oyunu oynarken dijital bir masada olmanın birçok avantajını yaşayabilirsiniz. Taşlar sizin yerinize dağıtılır, ıstakanıza dizilir, size ise sadece düzenlemek kalır. Facebook ile de giriş yapabileceğiniz oyunumuza dilerseniz arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Dilerseniz de oyunlarda aynı masayı paylaştığınız kişilerle sohbet edebilirsiniz. Sosyal çevrenizi genişletme şansınız da var. Oynadıkça size özel bonusları da toplayabilirsiniz. Kazandıkça çanağa toplanmış ödülleri alabilirsiniz. Topladığınız ödüller daha yüksek giriş limiti olan masalara girebilmenizin önünü açar. Ne kadar çok oynarsanız kazanma şansınız da o kadar artar. Online okey oyunlarımız arasında iki seçeneğiniz var, bunlardan birisi çanak okey, diğeri de 101 çanak okey. İkisinin de birbirinden eğlenceli olan oyunlarımıza her an, her yerden erişebilirsiniz.