3 kişilik okey nasıl oynanır?

En basit anlatımıyla okey oyununda sıralı taşlar, benzer rakamlar ya da çiftler toplanarak eli bitirmek hedeflenir. Genellikle dört kişi ile oynanan okey oyunlarında bir kişinin eksik olması halinde oyun üç kişi ile de oynanabilir. Kişi sayısı oyun kuralları açısından belirleyici bir faktör değildir. Üç kişi ile oynanan oyunlarda da hangi okey oyunu seçilmişse o oyunun kuralları geçerlidir. Fakat pek çok oyuncu, dört kişilik okeyden daha çok keyif aldığı için oyunu üç kişi oynamayı tercih etmez.
Okey oyununu üç kişi ile oynayabilirsiniz. Dağıtılan taş sayıları aynıdır, ceza sistemleri aynı şekilde uygulanır, puan tabloları bilindiği şekilde tutulur. Dört kişilik oyundan tek farkı bir ıstakanın dışarıda kalmasıdır. Okeye dördüncü bulunamadığı zaman üç kişi olarak da bu oyunların tadını çıkarabilirsiniz. Hatta okey iki kişi ile de oynanabilir, ama tabii dört kişi oynanan okey her zaman daha eğlencelidir.
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Okey oyununa başlarken taşların güzelce karıştırılması, tekrar toplanması ve dağıtılması gerekir. Bütün bu işleri masada oturan oyuncular yapar.
Klasik okey oyununda taşlar 5'li balyalar şeklinde rakamsız yüzeyler üste gelecek şekilde dizilir. Bir kişi dağıtıcılık görevini alır.
Zar atışı yapılarak taşların dağıtılacağı balya seçilir ve ikinci zarda okey olacak taş belirlenir. İkinci zara göre balyanın en altından başlayarak taşlar sayılır. Hangi taş o zarda beliren rakama denk geliyorsa açılır ve gösterge taş olarak balyanın üstüne konulur. O taşın bir üstü okeydir. Örneğin siyah 6 gösterge taş ise siyah 7 okey olur.
Oyunda okey olarak seçilen taşın yerine sahte okey olan ve üzerinde sembollerin bulunduğu taş kullanılır.
Zarın üzerindeki rakam kadar ilk balyadan başlayarak sayılır. Sonraki balyalardan dağıtıma başlanır.
Bütün oyunculara ilk dağıtımda 10'ar taş, yani iki balya verilir. Sonra bir oyuncuya beş, diğer oyunculara da dörder taş daha verilir.
Dağıtıcının sağında oturan oyuncu 15 taş alır ve oyuna başlar.
15 taş alan oyuncu yerden taş çekmeden elindeki bir taşı atarak oyunu başlatır.
Sağ tarafındaki oyuncu yere atılan taş işine yarıyorsa o taşı alır veya ortada duran balyadan bir taş çeker. O oyuncu da ıstakasından bir taş atar ve oyun bu şekilde devam eder.
Bir kişi elini tamamlayana ya da yer taş kalmayana kadar tur devam eder.
Okeyde taşların dizilim şekline per denilir, per iki şekilde oluşturulur.
Rakam peri, aynı rakamın farklı renklerini toplayarak yapılır. En fazla dört rakam bir araya getirilebilir. Seri içerisinde aynı renkte rakamlar kullanılamaz.
Sayı peri ise aynı renkte olan sayıların sıralı bir şekilde dizilmesiyle oluşturulur. Örneğin kırmızı serisinde 5, 6 ve 7'yi dizebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu seride renk farklılıklarına izin verilmemesidir.
İstisna olarak 12, 13, 1 dizilimi de okey oyununda geçerlidir. 12'den önce 11 ve gerisi şeklinde devam edilebilir ama 1'den sonra 2 gelemez.
Çifte gitmek için aynı renklerde çift sayılar toplanır. 14 taş ile el bittiğine göre toplam 7 çift yaparsanız elinizi açabilirsiniz. Elinizi bitirdiğinizde ıstakada yere atabileceğiniz bir fazla taş kalması gerekir.
Oyununu bitirmiş ama elindeki okeyi atarak turu bitirmek isteyen, okeyi atana kadar elini açmaz, işler taş bekler ise buna okeye dönmek denir. Bazen işler taş gelmez ve okeye dönmek de işe yaramaz, karşı taraf turu kazanmış olur.
Oyun belirli bir puandan başlanır ve kazanan tarafın puanı bu puandan düşer. Kendi puanını en önce sıfırlayan oyunu kazanmış olur. Çift ya da tek halinde oynanabilir. Takım olarak oynanan oyunlardan bir tarafın elini açması yeterlidir. El açılırken 14 taş dışında kalan son taş yere konulur. Eğer oyunu bitiren kişi okey taşını yere attıysa buna okey atmak denir ve düşülecek puanı iki ile katlanır. Çifte giden kişi elini bitirirse de okey atılmış gibi puanlar iki ile çarpılır. Bazen eli bitirenin elinde iki okey olur ve bir tur ara ile bu iki okeyi de atar. O zaman da puan dört ile çarpılır.
Okeyin bir başka çeşidi olan 101 okey ise daha fazla taşla oynanır ve kuralları daha değişiktir. Cezaları daha yüksektir, klasik okeye göre turlar daha çabuk biter. Burada amaç elde 101 ve üzerinde açar sayı toplamaya çalışmaktır. Çifte gidenler ise en az 5 çift toplamak zorundadır. Klasik okeyde açılış yapmak için bütün taşların per ya da çift haline getirilmesi gerekse de 101 okeyde el açma bu şekilde yapılmaz. Elini açan bir kişinin ıstakasında taşlar kalabilir, elinde kalan taşları diğer açılan serilere işleyerek elini tamamlayabilir.
Tekli ya da çiftler halinde oynanabilir.
101 okey oynamaya başlarken taşlar 7'şerli balyalar halinde dizilir ve okey yine klasik oyunda olduğu şekliyle belirlenir.
Oyuncular 21 taşla oyuna başlar sadece oyuna başlayan oyuncu yerden taş çekmeden oyuna başlayacağı için 22 taşla oynamaya başlar.
101 sayısına ulaşan ya da elinde 5 çift olan açmaya hak kazanır.
Oyuncu elini açtıktan sonra ıstakasında taş kalmış ise tura devam edilir.
Elinizdeki taşların toplam sayısı 101'in altındaysa ya da 5 çift olmamışsa elinizi açtığınızda ceza yersiniz.
Oyun sonunda bütün puanlarınız toplanır, tamamladığınız eller varsa o ellerden aldığınız eksi puanlar toplam puandan çıkarılır ve oyun sonuçları belli olur.
101 oyununda her zaman elini açan oyuncu oyunu bitiremez, oyunun heyecanı da buradadır. Yere taş atıldıktan sonra bir başka oyuncu elini açıp bütün taşlarını işleyerek elini bitirebilir ya da bütün oyuncuların elinde taş kalabilir. Istakasında en az toplamda sayı kalan oyuncu avantajlıdır, puan tablosuna az sayı işlenecek demektir.
Çifte gidip yeterli sayıda çift açan oyuncu diğer taşlarını masaya açılmış serilere işleyerek bitirebilir. 101 okeyin klasik okey oyununa göre en büyük farkı budur. O zaman oyuncu elini çift açmış sayılır ve hesaplamalar ona göre yapılır.
101 okey oyununda okey almak gibi bir şansınız da var. Yere açılan seriler içinde okey olan taş varsa ve sizin elinizde de okeyin karşılığı olan taş bulunuyorsa elinizi açmanız halinde okeyi elinizdeki taş ile değiştirebilirsiniz. El açmadan yerden okeyi alamazsınız. 101; kurallarının daha sıkı olması, cezalarının yüksek olması açısından klasik okeye göre daha zordur ama oyunu eğlenceli yapan tarafı da budur.
Çanak okey normal okey gibi oynanır. Her okey oyununda ortaya bir çanak konulabilir. Oyun başlamadan dağıtıcı masa değerine bakarak çanağa bir miktar para ya da ödül koyar. Okey atan ya da elini çift olarak bitiren kişi çanağı kırmış olur. Çanak kırmak normal ödülle birlikte çanakta olan ödülü de almak demektir. Çanak okey bir okey oyunu çeşidi değildir, okey oyununa eklenen bir özelliktir. Hangi oyun olursa olsun ortaya bir çanak konulabilir ve oyunlarda çanağı kıran kişi ödülün sahibi olur. Çanak sistemini dilediğiniz bütün oyunlara uygulayabilirsiniz.
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